Acidente no Caniço faz três feridos ligeiros

Um acidente envolvendo três viaturas ligeiras, ocorrido pelas 18h30 desta tarde, no Caniço, mais concretamente no Entroncamento da Estrada do Aeroporto com a Estrada João Gonçalves Zarco, no sítio da Pedra Mole (acima do Village Pub), provocou três feridos ligeiros.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que as transportaram ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.