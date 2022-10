'Rally Madeira Legend' com opção virtual

Este ano, as emoções do 'Rally Madeira Legend', que vai decorrer entre os dias 27 e 29 de Outubro, não vão estar apenas na estrada.

Para os que gostam de automobilismo e querem experimentar as sensações de competir, podem optar pelo 'Rally Madeira Legend virtual', uma iniciativa que será realizada na ‘village’ do evento, na Praça CR7, no Funchal.

Assim, através de um simulador instalado no local, aos participantes terão a oportunidade de ‘percorrer’ algumas classificativas.

Este rali será composto por ‘shakedown’ (Palheiro Ferreiro) e por Provas Especiais de Classificação: Avenida do Mar e Palheiro Ferreiro (anoitecer).

Os interessados podem inscrever-se através do seguinte endereço: