'Ilha Peixe' aposta forte no mercado porto-santense

A empresa madeirense 'Ilha Peixe' vai entrar no mercado porto-santense e expandir o seu negócio na Região Autónoma da Madeira.

Num investimento na ordem dos 600 mil euros, a 'Ilha Peixe' vai ter dois pavilhões no Parque Empresarial do Porto Santo.

O Porto santo já tem tido a sua evolução empresarial há já algum tempo e, por conseguinte, tínhamos de acompanhar essa mesma evolução. José Ornelas, 'Ilha Peixe'

“Daí deslocarmo-nos para ilha do Porto Santo com uma estrutura para dar apoio na ilha, para a distribuição e também nas descargas que os pescadores poderão realizar e também no escoamento”, adiantou o empresário.

Já o secretario regional da Economia, Rui Barreto, enalteceu este investimento e agradeceu ao empresário “o facto de ter adquirido dois lotes no parque empresarial e fazer um investimento de 600 mil euros, o que é muito importante para a economia local”.

O empresário vai investir num entreposto que vai ter peixe fresco e congelado, vai ajudar os pescadores locais a escoar os seus peixes. Rui Barreto, secretário regional da Economia

Rui Barreto também ficou agradado com o trabalho desenvolvido pela 'Madeira Parques', na dinamização deste parque empresarial no Porto Santo, "que vai conseguir atingir os 100% no final de 2022 a sua ocupação”.

O presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, vê com bons olhos esta importante aposta empresarial

É uma resposta por parte do tecido empresarial naquilo que tem sido feito para a manutenção da economia local, no reforço na aposta na diminuição da sazonalidade. A Ilha Peixe e o empresário José Ornelas têm muito conhecimento daquilo que é o mercado local, e tenho a certeza, que com este investimento a capacidade de fornecimento de produtos ao nosso pequeno tecido empresarial, nomeadamente às unidades hoteleiras e outros estabelecimentos estará salvaguardado. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Nuno Batista salientou ainda “esta empresa trabalha com pescado, logo, vai ser uma oportunidade tenham uma oportunidade para descarregar o seu pescado nas futuras instalações na “ilha Peixe” no Porto Santo.

A empresa 'Ilha Peixe' vai ter as suas instalações prontas no parque empresarial em 2023 e vai empregar 6 pessoas.