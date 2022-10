‘Village Legend’ já está a ser preparada na Praça CR7

A Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro, vai ser um dos palcos centrais do Rally Madeira Legend.

O espaço volta a receber a ‘Village Legend’, que já está a ser montada, e que vai acolher máquinas, pilotos e os muitos adeptos do automobilismo, ao longo do evento, que vai decorrer entre os dias 27 e 29 deste mês.

Para a próxima quinta-feira, ao final da tarde, está agendada mais uma edição do ‘Legend Talks’, uma oportunidade para ouvir histórias contadas na primeira pessoa pelas ‘lendas’ do desporto automóvel.

No dia seguinte, as viaturas passam pela Praça CR7, para as verificações técnicas e administrativas, que se vão realizar a partir das 09h.

Este ano, o parque de assistências vai estar mesmo ao lado, na Avenida Sá Carneiro, a exemplo do que acontece no Rali Vinho Madeira, concentrando-se naquele local grande parte das atenções do evento, organizado pelo Club Sports da Madeira.

Consulte o site oficial do RML para saber os detalhes do programa: https://rallymadeiralegend.pt/programa/