Rally Madeira Legend condiciona trânsito na Avenida Arriaga

Amanhã, dia 25 de Outubro, a circulação rodoviária na Avenida Arriaga estará condicionada, "no âmbito da montagem e posterior desmontagem do palco para a prova 'Rally Madeira Legend 22'", informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) em nota remetida às redacções.

Concretamente será interrompido o trânsito na zona em frente ao Club Sport Madeira, das 5h45 às 7 horas e das 9 às 11 horas. No dia 31 de Outubro, haverá novos condicionamentos das 5h45 às 9 horas.

Durante este período fica proibida também proibida a circulação dos autocarros dos operadores turísticos (Carristur e Douro Acima), bem como será reduzida a capacidade de estacionamento na praça de táxis localizada na Av. Arriaga junto ao Jardim Municipal, "de forma a permitir o estacionamento das viaturas pesadas e a normal circulação rodoviária, incluindo as viaturas provenientes da Rua de São Francisco".

Estes condicionamentos serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública.

A autarquia solicita ainda aos condutores "a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local".