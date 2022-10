Madeira vai manter majoração no salário mínimo em 2023

Qualquer que venha a ser o valor do salário mínimo nacional a praticar no próximo ano, a Madeira vai continuar a ‘pagar mais’. Garantia deixada esta tarde pelo presidente do Governo Regional, à margem da visita às novas instalações da Caixa Geral de Depósitos, na Avenida Arriaga, Funchal.

Questionado sobre o salário mínimo a praticar na Região em 2023, Albuquerque não precisou o montante, porque “estamos a analisar agora o que foi fechado em concertação social”, mas admite que deve manter o diferencial de majoração que tem vindo a ser praticado na Região comparativamente ao valor definido a nível nacional.

“Normalmente há sempre uma majoração no salário mínimo regional”, lembrou, para reafirmar a intenção em manter a prática, ou seja, “nós adoptamos sempre o diferencial relativamente ao Continente”, disse.