Atrasos no Aeroporto da Madeira

Não foi possível apurar o que está a causar o surto de atrasos e cancelamentos no Aeroporto da Madeira, na tarde desta segunda-feira. Certo é que a operação decorreu dentro da normalidade ao longo da manhã, à excepção de um voo da TAP, com origem em Lisboa, mas desde as 13 horas que todos os voos estão a chegar com atrasos de cerca de 20 minutos, e com previsão de assim continuar a ser até às 17 horas.

O cancelamento do TP1697 Lisboa-Madeira, com chegada prevista para as 11h45, pode estar justificado com a adaptação ao novo sistema de gestão de tráfego da NAV, que impactou alguns voos no Aeroporto de Lisboa, nestes últimos dias. Aliás, a TAP já havia emitido um aviso aos seus clientes de potenciais constrangimentos neste período de adaptação ao Sistema TOPSKY, que hoje termina.

Há seis dias, a NAV migrou para o novo sistema de gestão de tráfego aéreo, que deverá ser mais eficiente e sustentável. “Vamos continuar a garantir a resiliência da mobilidade, graças às nossas equipas, que tornam possível que milhares de aviões descolem, voem e aterrem em segurança”, afirmava a NAV Portugal na altura.

De resto, pelas 12h50 registou-se uma rajada de 54Km/h na zona do Aeroporto, mas a média na hora precedente situava-se nos 24,5Km/h de Sudoeste, segundo a Estação Meteorológica do Aeroporto. Ambos os valores cumprem os limites do vento, decretados para o normal funcionamento da estrutura aeroportuária.

O DIÁRIO tentou contacto o Aeroporto da Madeira e a NAV Portugal sem conseguir, no entanto, obter respostas.