Edifício da Caixa desactivado será colocado à venda

O edifício da Caixa Geral de Depósítos (CGD), agora desactivado na Avenida Arriaga – entre o Golden e Sé – é para ser colocado à venda. A revelação foi feita por Paulo Moita de Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa, à margem da cerimónia no âmbito da visita às novas instalações da CGD, no lado Norte da Avenida Arriaga – na esquina com a Rua João Tavira.

Em relação ao edifício agora desactivado, quase defronte nas novas instalações, Paulo Macedo começou por dizer que será “utilizado noutra actividade”, esclarecendo depois que espera que seja vendido.

Paulo Macedo, acompanhado de forte representação nacional da CGD, veio à Madeira ‘inaugurar’ as novas instalações da Caixa, um investimento de 1,5 milhões de euros que envolveu a reabilitação de edifício histórico e a sua modernização no âmbito da digitalização.

Um significativo investimento, que estima venha a demorar “mais de uma década a ser rentabilizado”, é justificado porque “o Funchal é importante para a economia nacional”, sublinhou o antigo Ministra da Saúde.

“Continuar uma política de racionalização e de qualificação” é a aposta da CGD, por reconhecer que importa “restruturar e modernizar” os balcões da Caixa.