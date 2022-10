CMF estará "sempre disponível para abrir caminhos, rumo a uma cidade cada vez mais inclusiva"

Está patente ao público, no átrio do edifício da Câmara Municipal do Funchal, a exposição da Associação UMAR: Projeto Art`themis+Madeira, que assinala a Semana Municipal para a Igualdade.

A CMF explica que até 31 de Outubro estão previstas diversas actividades, como conferências, debates, exposições, histórias, vídeos e jogos, onde serão abordadas diferentes temáticas, para diferentes públicos. Através destas acções, pretende-se sensibilizar a população, contribuindo, assim, para uma sociedade mais inclusiva, empática e respeitadora.

Esta é uma causa que é de todos nós, quer enquanto decisores políticos, mas cima de tudo, como cidadãos. É uma causa que deverá ser sempre pensada com cuidado e bom senso, é uma causa apartidária, devendo estar acima de qualquer outra questão. Helena Leal, vereadora da CMF com os pelouros da Saúde, Social e Educação

Segundo a vereadora, a autarquia estará "sempre disponível para abrir caminhos, rumo a uma cidade cada vez mais inclusiva, uma cidade pensada para todos, onde todos se incluem e têm o seu lugar.”