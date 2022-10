O presidente do Congresso Nacional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, estará presente, esta segunda-feira, nas cerimónias fúnebres do professor Adriano Moreira, no Mosteiro dos Jerónimos.

A delegação do partido integra Nuno Melo, líder do CDS, e Paulo Núncio, vice-presidente.

José Manuel Rodrigues destaca a importância que Adriano Moreira dava aos arquipélagos portugueses no conceito de construção da portugalidade.