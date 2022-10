BE contesta prioridades do Governo Regional

Na sequência de uma iniciativa política realizada este domingo, 23 de Outubro, em Câmara de Lobos, a coordenadora regional do Bloco de Esquerda Madeira, Dina Letra, contestou as prioridades do Governo Regional da Madeira com a construção de um novo estádio de futebol, apontando que a Região conta com cerca de cinco mil famílias a aguardar apoio habitacional.

Vai ser construído mais um estádio de futebol. É uma obra do Governo Regional. São 6,5 milhões de euros que saem na totalidade e exclusivamente do orçamento regional e portanto será paga por todos nós. Dina Letra, Bloco de Esquerda

Na ocasião, o Bloco de Esquerda questionou as prioridades do Governo Regional "numa altura em que temos perto de 5.000 famílias inscritas no IHM e a aguardar, algumas delas há muitos anos, por uma habitação", dando nota também da inflação, do aumento das taxas de juro e da "especulação imobiliária, potenciada pelos Vistos Gold e pelo alojamento local", que condicionam as possibilidades da população madeirenses conseguir adquirir uma casa.

Para a coordenadora regional do Bloco de Esquerda Madeira, Dina Letra, o Governo Regional tem as prioridades "invertidas", apelando ao reforço dos apoios e das respostas habitacionais.