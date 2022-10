Combate à poluição das águas costeiras da Madeira e do Porto Santo é prioridade

A secretário regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, afiançou esta quarta-feira, 19 de Outubro, que o combate à poluição das águas costeiras da Madeira e do Porto Santo é uma prioridade para o Governo Regional.

A governante discursava na apresentação das acções implementadas na Região Autónoma da Madeira no âmbito do projecto ‘ABACO – Melhoria da Qualidade das Águas Balneares e Costeiras da Macaronésia’, que decorre esta manhã no auditório do Museu Casa da Luz, na cidade do Funchal.

Susana Prada começou por afirmar que as regiões que compõem a Macaronésia, - Açores, Canárias, Cabo Verde e Madeira -, são "Ilhas Afortunadas, um hotspot de vida e diversidade, único no mundo", lembrando a importância de terem uma estratégia política ambiental "muito bem definida".

A tutelar da pasta do Ambiente garantiu que para o Governo Regional da Madeira a política ambiental "sempre foi uma prioridade", dando como exemplo a criação, em 1971, da primeira Reserva Natural de Portugal, as Ilhas Selvagens, a dessalinização da água do mar na Ilha do Porto Santo, que há mais de 40 anos é a única fonte de água potável de qualidade na ilha.

A secretária regional lembrou que desde 2015 a Região conta com uma estratégia de combate à poluição das águas costeiras, que envolve a administração regional, os municípios, as associações de regantes, os clubes náuticos, a Guarda Nacional Republicana e a Capitania do porto do Funchal.

Temos investido em projectos que nos permitam aumentar a capacidade de monitorizar a origem e o tipo de lixo marinho que encontramos na Região, para que o possamos prevenir e eliminar. Apostamos muito, na formação e na sensibilização ambiental. Dirigimos avultados investimentos para os sistemas de saneamento básico e empenhamo-nos em dinamizar uma Economia Circular. Susana Prada, secretária regional do Ambiente

De acordo com os dados apresentados pela governante, a Madeira tem "o melhor Índice de Qualidade Ambiental, de todas as regiões de Portugal", com 89% do mar territorial e 65% da área terrestre da Região, sob proteção.

Em sete anos a Madeira aumentou o número de águas balneares de 45 para 57 e o número de bandeiras azuis de 11 para 28.

O objectivo, disse Susana Prada, é "fazer mais e fazer melhor", estando a sua secretaria a reavaliar estratégias e a elaborar documentos chave, sustentados nas projecções climáticas mais recentes.

Oceanos limpos e economias sustentáveis, geram emprego e riqueza, e significam resiliência e desenvolvimento. Susana Prada, secretária regional do Ambiente