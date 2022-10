Festa do andebol europeu também se faz à chuva

Eram 10h30 quando o apito soou nos três campos instalados na praia do Porto Santo, dando assim o início ao segundo dia da Taça dos Campeões da Europa em andebol de praia (EHF Beach Handball Champions Cup).

Depois de um dia repleto de sol, no dia de ontem, a jornada de hoje começou com muitas nuvens e inclusive com a chuva a querer brindar os atletas logo nos primeiros jogos.

Certo é que mesmo com a chuva as bancadas 'amanheceram' repletas de público, com destaque para um grande número de jovens estudantes do Porto Santo, que trocaram a sala de aulas por uma visita de 'estudo' aquele que é o recinto do maior evento europeu de andebol de praia.

No que concerne à competição, antevê-se grandes duelos até ao início da tarde de hoje, onde ficarão decididos as oito equipas masculinas e femininas que irão rumar à ronda principal para lutar pelo título de campeões da edição de 2022 da prova.