Câmara do Funchal quer continuidade do Ecotrail Funchal Madeira Island com a marca DIÁRIO de Notícias

Está praticamente assegurada a continuidade do Ecotrail Funchal Madeira Island, que este ano cumpriu a 8.a edição, de novo com sucesso e com a novidade de contemplar, no 'day after' e associada à cerimóniade entrega de prémios, também provas para os mais novos.

Por ocasião da entrega de prémios o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, assumiu o desejo em dar continuidade ao evento internacional.

"Terminamos aqui este ciclo de participação, vamos reunirmos energias para renovamos novamente este contrato com esta organização internacional" manifestou, determinado em assegurar a continuidade do evento, desde já com a garantia de que "no próximo ano estaremos aqui novamente convosco", afirmou.

O autarca agradeceu a parceiros e patrocinadores, com destaque para "a marca DN Madeira" pela "excelente parceria" nesta que é também uma causa social.