Ecotrail Funchal-Madeira Island 2022 conta com 400 inscritos

Pelo oitavo ano consecutivo a cidade do Funchal volta a receber mais uma prova do circuito internacional de ecotrail.

DIÁRIO de Notícias e Câmara Municipal do Funchal voltam a organizar um evento de trail-running que para além da forte componente desportivo é já um marco na promoção da capital madeirense como destino turístico, e um símbolo no que concerne à sustentabilidade ambiental.

A edição de 2022 tem lugar nos próximos dias 22 e 23 de Outubro e contará com mais de 400 atletas distribuídos pelas quatro provas, nomeadamente nas distâncias de 80, 45, 30 e 15 quilómetros. A estas há ainda a destacar a estreia, tal como já foi referido em notícias anteriores no nosso matutino, do 'Kids race' evento desintado aos mais novos.

Na apresentação que teve lugar esta manhã no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado enalteceu o trabalho feito pelo DIÁRIO como o principal impulsionador do evento, e que cada vez mais se destaca pela sua presença não só em iniciativas desportivas como também tem no panorama social e cultural na cidade do Funchal.

"Honra seja feita a dinâmica que o DIÁRIO de Noticias tem tido não só em eventos de cariz desportivo, mas também na área social, na área cultural e comercial. Tem sido um excelente parceiro para toda a cidade do Funchal." Pedro Calado (presidente da Câmara Municipal do Funchal)

O autarca do Funchal enalteceu ainda o facto de este tipo de iniciativas ter um forte componente económico, nomeadamente no comércio local, para além de ser um excelente veículo na promoção da capital como destino turístico, neste caso ligado à natureza e ao desporto.

No que concerne a estreia da 'Kids Race' na edição deste ano, foi um desejado pensado no final da edição de 2021 e que se conseguiu colocar em prática já este ano.

"Faltava uma prova para os mais novos e este ano conseguimos com que o evento internacional abra as portas às crianças e aos jovens. É uma forma de os envolver no desporto, com a natureza, mas também o de desafiarem os pais à prática desportiva. Incentivar a prática desportiva em família, incentivar as crianças para o desporto de natureza é também uma importante componente de actuação que nós queremos combater, e que é o flagelo da droga e do álcool. Esta é sem dúvida uma das formas que podemos ajudar muito os jovens é a integração no desporto.” Pedro Calado (Presidente da Câmara Municipal)

Por outro lado, Carlos Fernandes, gerente executivo do DIÁRIO de Noticias não escondeu a satisfação de ter a oitava edição do evento, e uma vez mais de 'mãos dadas' com a Câmara Municipal do Funchal.

Para este ano, para além da estreia da 'Kids Race' uma das novidades desta prova que volta a integrar o circuito internacional de Ecotrail é o facto da organização de aliar à plataforma europeia Greener Act.

"O Greener Act tem dois grandes objectivos, o primeiro passa por medir a 'pegada' ecológica associada ao evento e por outro, tentar que essas 'pegadas' esses emissões seja compensadas por via de plantação de árvores no parque ecológico, onde também se desenrola o Ecotrail Funchal. É mais um reforço na nossa aposta, do evento, na sustentabilidade ambiental, no contínuo incentivo para as boas práticas ambientais. Queremos que este seja o primeiro Ecotrail verdadeiramente neutral, do ponto de vista carbónico." Carlos Fernandes (Gerente executivo do DIÁRIO de Noticias)

Eis o programa da edição de 2022 do Ecotrail Funchal-Madeira Island:

Dia 22 de Outubro

· 06h00 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 80km (Parque de Santa Catarina)

· 07h30 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 45km (Parque de Santa Catarina)

· 09h00 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 30km (Sítio do Vasco Gil, Santo António)

· 11h00 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 15km (Pico dos Barcelos, Santo António)

Dia 23 de Outubro

· 10h00 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira Kids Race Infantis (SUB14) 940m (Capela de Santa Catarina)

· 10h15 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira Kids Race Iniciados (SUB16) 1890m (Capela de Santa Catarina)