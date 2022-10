Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje alertados para socorrer três pessoas vítimas de queda no Funchal. Um dos homens caiu na residência, na Estrada da Boa Nova, outro na via pública, na Rua da Saúde, e uma mulher sofreu uma queda no Centro Comercial Oudinot, numa escadaria.

Todos foram transportados para o hospital.