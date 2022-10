Andreas Norrgärd vence a prova mais dura (80 km) do Ecotrail Funchal-Madeira Island

O finlandês Andreas Norrgärd foi o grande vencedor da prova dos 80 quilómetros do Ecotrail Funchal-Madeira Island, que se realiza na capital madeirense.

Na 8ª edição deste evento de trail running, organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal, o atleta com o dorsal nº2 conseguiu ser o mais rápido da prova mais dura desta competição, com 80 quilómetros de percurso e 5.520 metros de desnível positivo, com o tempo final de 11:48:07 horas.

De referir que nesta distância estavam inscritos 20 atletas, mas na partida, que teve início pelas 6 horas da manhã, só alinharam 19 corredores, entre os quais apenas uma mulher, Nádia Meroni, que se encontra actualmente no quinto lugar.