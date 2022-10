Isabel e Sofia no estágio nacional de sub-15 em andebol

As jovens Isabel Esmeraldo do Club Sports da Madeira e Sofia Cabral, do CD Bartolomeu Perestrelo fazem parte do lote de 18 jovens andebolistas convocadas pelo seleccionador nacional, o madeirense Artur Rodrigues, para o estágio a realizar-se em Almeida de 24 a 29 de outubro.

Praticamente meio ano depois, a geração de atletas nascidas em 2008 e 2009, que agora compõe a Seleção Nacional sub-15 Feminina, vai voltar aos trabalhos para o primeiro de cinco estágios que irão preencher a presente temporada, com vista ao – ainda longínquo – Campeonato da Europa do escalão sub-17.