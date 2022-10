PSD apresenta voto de solidariedade pelas vítimas da catástrofe de Las Tejerias

O Grupo Parlamentar do PSD entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de solidariedade com as vítimas da catástrofe de Las Tejerias, na Venezuela, com maior enfâse à comunidade portuguesa, estendendo, em particular, o seu pesar e solidariedade a todas as famílias afectadas e reiterando o acompanhamento contínuo aos portugueses e lusodescendentes residentes naquele país.

Caracas, Mérida, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Arágua, Miranda, Anzoátegui, Sucre, Monágas, Delta Amacuro, Bolívar e Amazonas foram os estados venezuelanos afectados pelas intensas chuvas com descargas eléctricas ocorridas no passado fim de semana.

Mais de vinte pessoas morreram, sendo que duas das vítimas mortais, falecidas em Las Tejerias, a sudoeste de Caracas, eram portuguesas, uma delas natural dos Canhas, na Ponta do Sol.

Estão desaparecidas mais de cinco dezenas de pessoas.

Autoridades confirmam 36 mortos e 56 desaparecidos pelo mau tempo em Tejerías na Venezuela As autoridades venezuelanas confirmaram hoje que pelo menos 36 pessoas faleceram e outras 56 estão desaparecidas, em Tejerías, estado de Arágua (70 quilómetros a sudoeste de Caracas), devido ao mau tempo que se registou sábado na região.

É uma catástrofe cujas dimensões ainda não estão calculadas, sendo de lamentar, firmemente, a perda de vidas humanas. Este, em particular, é mais um momento em que a Região Autónoma da Madeira continuará a acompanhar a comunidade portuguesa, em especial os mais afectados por esta catástrofe. PSD Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD lamenta a "enorme dificuldade para aquelas populações", lembrando que a catástrofe é somada às contingências políticas e sociais de que a Venezuela tem padecido e que têm provocado uma crise de refugiados sem precedentes, aos roubos e à falta de bens de primeira necessidade.