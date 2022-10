Ricardo Lume diz que população da Fajã das Galinhas está "completamente ao abandono"

A CDU esteve, hoje, na Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, no âmbito da campanha 'Viver melhor na nossa terra', para dar continuidade ao mapeamento do roteiro das localidades deste concelho que ainda não têm acesso ao saneamento básico.

De acordo com o deputado Ricardo Lume, "é inadmissível que o Governo Regional e a Câmara Municipal deixem completamente ao abandono a população da Fajã das Galinhas".

A população desta localidade reivindica há muito a ligação à rede de esgotos, situação que foi prometida ser resolvida com a entrega da gestão da água e dos resíduos do concelho de Câmara de Lobos à ARM, mas 11 anos depois a ligação à rede de esgotos continua a ser uma miragem". Ricardo Lume

O cheiro nauseabundo, a acumulação de moscas e outros insectos são apenas alguns exemplos da situação que se vive nesta localidade há vários anos. Podemos afirmar que estamos perante um grave problema de saúde pública, visto que os resíduos produzidos nas moradias são enviados ou para os córregos e ribeiros ou então para as levadas, com todos os problemas que esta questão levanta", Ricardo Lume

Segundo o deputado, "as preocupações da população não ficam pela a falta de saneamento básico".

A falta de segurança na estrada de acesso à Fajã das Galinhas devido ao estado do pavimento, mas também à instabilidade da escarpa sobranceira à única via de acesso a esta localidade da freguesia do Estrito de Câmara de Lobos é também um sinal claro do abandono desta localidade por parte dos governantes municipais e regionais". Ricardo Lume

A escassa cobertura de transportes públicos é também uma das críticas feita pelos moradores da Fajã das Galinhas, pois apesar da regularidade reduzida da carreira que faz a ligação a esta localidade os utentes dos transportes públicos dizem que a última carreira termina a sua viagem para esta localidade às 19h00". Ricardo Lume

Por isso, garantiu que "a CDU juntamente com a população vai encetar formas de luta para assegurar na Fajã das Galinhas o acesso ao saneamento básico, assegurar uma cobertura de transportes públicos adequada às necessidades da população e reivindicar a recuperação da única via de acesso rodoviário à localidade e consolidação da escarpa sobranceira, garantindo assim a segurança de pessoas e bens".