Recuperação de cirurgias alargada a todos os doentes é o assunto que faz manchete no DIÁRIO deste sábado. Programa do SESARAM, criado para dar resposta aos diagnósticos das especialidades consideradas prioritárias, passa agora a integrar os pacientes que estão há mais tempo nas listas de espera. Este ano já foram realizadas 2 mil operações, num investimento de 3,2 milhões de euros. Leia mais na página 10.

Outros assuntos em destaque:

Região garante empréstimo para meio hospital. Executivo madeirense obteve ‘luz verde’ para operação de financiamento até os 50% para a obra, no montante máximo de 158,7 milhões de euros, a ler na página 40.

Em destaque ainda para Albuquerque vai a Lisboa promover a Zona Franca. Acção promovida pela SDM visa clarificar conceitos e apresentar o CINM como “instrumento eficaz”, na página 40.

Na primeira página há ainda espaço para a notícia Turismo escandinavo cresce 8,5%. Operações para o Inverno envolvem cinco companhias e mais de 38 mil lugares, na página 9.

Leia ainda na página 4, Petição contra estacionamento na Praça do Município. Mais de 250 já subscreveram manifesto contra construção de parque subterrâneo.

