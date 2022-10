Nova goleada deixa Portugal na 'dianteira' para atingir Euro feminino de futsal

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou hoje a Eslovénia por 12-0 e parte para o último jogo de acesso ao Europeu de 2023, frente à Itália, na liderança do Grupo 3 da fase de qualificação.

Após as vitórias sobre Bielorrússia e Eslovénia, Portugal tem os mesmos seis pontos da seleção transalpina, mas uma diferença de golos superior (26 contra 14), pelo que a vitória ou o empate na partida de domingo, agendada para as 21:00, chega para confirmar a presença na fase final do Europeu.

A equipa das 'quinas' parte para o jogo decisivo no topo do grupo após um duelo com a seleção balcânica em que 'embalou' para a goleada a meio da primeira parte.

Melhor marcadora do embate de quinta-feira, com quatro golos, Carla Vanessa reapareceu no Pavilhão Multiusos de Fafe com pontaria 'afinada', ao 'inaugurar o marcador' ao fim de 01.18 minutos de jogo, com um remate no limite da área, descaído para a esquerda.

A equipa das 'quinas' instalou-se no meio-campo adversário até ao intervalo, mas encontrou uma defesa mais agressiva e organizada do que a da Bielorrússia, capaz de intercetar várias dos remates lusos.

A 'resistência' da Eslovénia 'desmoronou-se' ao minuto 11, com Portugal a acertar pela segunda vez nos postes, antes de celebrar os golos de Jenny e de Cátia Morgado num 'espaço' de oito segundos.

O conjunto às ordens do selecionador Luís Conceição marcou de novo aos 12 minutos, num penálti convertido por Carla Vanessa a sancionar uma mão que valeu expulsão a Deja Adamic, e aos 13, por Janice Silva, dilatou a 'conta' aos 17, por Leninha, e 'investiu' de novo sobre a baliza eslovena nos últimos 20 segundos da primeira parte.

Nesses instantes que precederam o intervalo, a guarda-redes Valentina Stebih 'assinou' três defesas, uma delas num livre direto cobrado por 'Pisko', antes de ficar sem reação perante o remate de longe de Carolina Pedreira.

Na segunda parte, as jogadoras lusas mantiveram a toada ofensiva perante uma seleção remetida à sua área e elevaram a goleada para os 'dois dígitos': Janice Silva marcou aos 27 e Ana Azevedo aos 33, antes de Carla Vanessa se 'coroar' melhor marcadora com quatro golos, fruto dos remates certeiros aos 34 e aos 38, e de Ana Bucik selar o resultado, com um autogolo.

Cada uma das seleções vencedoras dos quatro grupos de qualificação apura-se para o Campeonato da Europa de 2023, agendado para março.

Jogo no Pavilhão Multiusos de Fafe.

Portugal -- Eslovénia, 12-0.

Ao intervalo: 7-0.

Marcadoras:

1-0, Carla Vanessa, 02 minutos.

2-0, Jenny, 11.

3-0, Cátia Morgado, 11.

4-0, Carla Vanessa, 12 (grande penalidade).

5-0, Janice Silva, 13.

6-0, Leninha, 17.

7-0, Carolina Pedreira, 20.

8-0, Janice Silva, 27.

9-0, Ana Azevedo, 33.

10-0, Carla Vanessa, 34.

11-0, Carla Vanessa, 38.

12-0, Ana Bucik, 38 (própria baliza).

Equipas:

- Portugal: Maria Odete Rocha, Ana Sofia Gonçalves 'Fifó', Janice Silva, Daniela Ferreira 'Pisko' e Carol Rocha. Jogaram ainda Carla Vanessa, Carolina Pedreira, Inês Fernandes, Leninha, Maria Pereira, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Ana Catarina.

Selecionador: Luís Conceição.

- Eslovénia: Valentina Stebih, Massa Novak, Anja Lozar, Deja Adamic e Ines Kranjc. Jogaram ainda Tina Jesenovec, Ermenc Ines, Vanja Tansek, Rebeka Snofl, Ana Bucik, Urska Kepa, Maja Zajc e Ela Maxine Kosir.

Selecionador: Drago Adamic.

Árbitros: Yiangos Yiangou (Chipre) e Ozan Soykan (Turquia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ines Kranic (10) e Urska Kepa (36). Cartão vermelho para Deja Adâmic (12).

Assistência: cerca de 700 espetadores.