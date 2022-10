Europe Direct Madeira organiza 'Conversas online com quem sabe'

No âmbito das comemorações do Mês Europeu da Cibersegurança, o Europe Direct Madeira organiza a segunda edição do evento 'Conversas online com quem sabe', que decorre de 24 a 28 de Outubro, entre as 20 e as 20h45, em regime on-line.

O programa abordará os seguintes temas: Cibersegurança e a cidadania (dia 24); Cibersegurança e a sustentabilidade ambiental (dia 26); Cibersegurança no ambiente de teletrabalho (dia 28).

"O ciclo de webinares pretende sensibilizar os cidadãos para as temáticas da segurança e da proteção online, alertando-o para questões práticas do quotidiano, num mundo onde estamos cada vez mais conectados", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Para obter mais informações e registar-se gratuitamente no evento, baste aceder ao Facebook do Europe Direct Madeira:

O Mês Europeu da Cibersegurança (European Cyber SecurityMonth – ECSM) é comemorado em Outubro, como forma de promover a cibersegurança entre os cidadãos e organizações da UE e fornecer informações actualizadas sobre segurança em linha através da sensibilização e da partilha de boas práticas. Este ano, comemoram-se os 10 anos desta campanha anual de sensibilização, organizada pela Comissão Europeia, pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) e pelos Estados-Membros.