Europe Air Crew vai realizar curso Tripulante de Cabine na Madeira

Entre os dias 28 de Novembro e 12 de Dezembro, a Europe Air Crew vai organizar o segundo curso de Tripulante de Cabine, no Funchal.

Ao longo de duas semanas, os alunos irão consolidar os seus conhecimentos através de componentes teóricas (59h) e práticas (21h), a decorrer nas instalações do SANAS Madeira. As instalações do SANAS Madeira apresentam uma característica única e nunca antes realizada nesta formação: as aulas práticas de WetDrill serão realizadas no mar, um feito histórico para a formação e apenas realizado na ilha da Madeira.

Para os interessados, os requisitos obrigatórios para participar no curso são os seguintes: escolaridade obrigatória (12º ano), mais de 18 anos, excelente apresentação e condição física, saber nadar e bom domínio da língua inglesa.