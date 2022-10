Filipe Sousa defendeu acesso directo das autarquias a fundos europeus

O presidente do JPP e da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, defendeu, este fim-de-semana, num encontro do Partido Democrático Europeu, em Roma, o acesso directo das autarquias a fundos europeus.

No encontro houve a oportunidade para trocar ideias e problemas que afectam os diferentes municípios. Na intervenção feita pelo presidente da autarquia de Santa Cruz, foi defendida uma agenda ambiental que tenha em linha de conta as alterações climáticas, assim como as medidas que devem ser tomadas para mitigá-las.

Numa nota enviada pelo partido, Filipe Sousa entende ser estratégico que o poder local, mas também os governos, centrem atenções na gestão dos recursos naturais e que, nesse âmbito, encontrem mecanismos de financiamento europeu directo às autarquias.

Falando concretamente sobre o caso de Santa Cruz, o autarca referiu que esta tem um plano para o combate de perdas de água. Um sector “no qual estamos a investir, embora de forma lenta dado os parcos recursos, mas também o nível de investimento que é preciso para recuperar décadas de atraso e realizar obras que há muito deveriam ter sido feitas.” “Estamos finalmente a apostar e a pensar nas futuras gerações”, realçou.

Defendeu ainda a necessidade de as autarquias terem uma linha directa de acesso a fundos europeus, por forma a não ficarem "presas ao crivo dos Governos e à criação de regras ao sabor da vontade política de cada um", esclarece uma nota enviada pelo partido.

No seguimento desta intervenção, um presidente de câmara belga, que presidia aos trabalhos, anunciou a criação de um grupo de trabalho que terá por objectivo pugnar pela criação de uma linha directa de acesso aos fundos comunitários por parte das autarquias que hoje não têm essa possibilidade.