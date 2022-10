Rum da Madeira em destaque numa das maiores feiras internacionais de bebidas

A primeira participação do sector do Rum da Madeira com stand próprio, numa das principais feiras internacionais para a indústria de bar e bebidas, o Bar Convent Berlin (BCB), teve um balanço "francamente positivo", refere a secretaria regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural em comunicado de imprensa.

Esta acção foi realizada pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e contou com a presença de quatro produtores regionais: Engenhos do Norte, Engenho Novo da Madeira/William Hinton, Florentino Izildo Ferreira/O Reizinho e Vinha Alta/Balancal.

A participação do Rum da Madeira foi "muito produtiva e proporcionou a realização de vários contatos comerciais entre os agentes económicos da Madeira e profissionais do sector, não só da Alemanha como de muitos outros mercados internacionais, potenciando e reforçando laços comerciais vitais para o crescimento do setor do Rum da Madeira", destaca a mesma nota.

Segundo testemunhos das empresas participantes, o BCB é um dos eventos que "melhor representa a globalização das bebidas", sendo também o "palco perfeito para dizer ao mundo que o Rum da Madeira existe", uma vez que os visitantes mostraram "grande interesse" pelo produto, que "resultará em bons negócios através dos contactos estabelecidos".

O IVBAM regozija-se com este resultado, que "comprova a qualidade do Rum da Madeira e a potencialidade do crescimento das suas exportações para os mais variados pontos do globo".