Madeira recebe evento internacional 'Noite dos Campeões 2023' do Dr. Why

A Ilha da Madeira recebe a 1 de Abril de 2023 a 'Noite dos Campeões 2023', evento internacional promovido pelo Dr. Why, um jogo de cultura geral que testa os conhecimentos dos participantes.

O encontro, a acontecer no Centro de Congressos da Madeira, tem como objectivos principais a convivência e a troca de experiências entre a comunidade de jogadores, mas serve também para pôr à prova as melhores equipas do Dr. Why.

São esperados cerca de 300 participantes, entre eles o representante Nacional e de todos os distritos do País e ainda os convidados especiais vindos de Itália, Claudio Cera (mentor do jogo) e Paciullo (actor italiano que deu cara ao spot publicitário da marca).

O evento contará com muita competição, prémios, animação, jantar convívio e after-party na discoteca do Casino da Madeira.