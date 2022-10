Trabalhadores da Altice manifestam-se na Madeira contra alterações nos planos de saúde

Cerca de duas dezenas de trabalhadores da Altice concentram-se hoje junto à sede da empresa na Madeira, no Funchal, em protesto pelas alterações que a administração pretende introduzir nos planos de saúde, reivindicando também aumentos salariais intercalares.

"A situação vai agravar-se de forma muito clara e muito injusta para os trabalhadores e seus familiares", disse o presidente da delegação regional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV), Batista Monteiro, referindo-se à Altice-ACS (Altice Cuidados de Saúde, antiga PT-ACS).

O dirigente sindical explicou que, apesar de a administração ter recuado na intenção de aumentar o cofinanciamento dos trabalhadores, o serviço de saúde da empresa regista uma "degradação dia a dia", marcada pela saída de "muitos prestadores de serviços".

"Pretendem apenas tornar [a Altice-ACS] num sistema lucrativo para a empresa, como se esta empresa fosse uma coitadinha que não tivesse ganhos absurdos", disse Batista Monteiro, afirmando que o alegado prejuízo de 5,7 milhões de euros apontado pela administração vai passar a lucro, na ordem dos 12 milhões, com as alterações previstas.

O SINTTAV, responsável pela concentração de trabalhadores no Funchal, reivindica também aumentos salariais intercalares de 50 euros, mas a administração, liderada por Ana Figueiredo, já recusou a proposta.

"Não vamos estar de braços cruzados. Vamos descruzar os braços e tratar este processo e ganhar. O nosso objetivo é lutar e parar de vez com esta forma ditatorial que a administração pretende impor aos trabalhadores", disse Batista Monteiro.

A Altice Portugal tem 74 funcionários no ativo na Região Autónoma da Madeira.

Em abril, na sequência de uma concentração de trabalhadores em Lisboa, fonte oficial da empresa confirmou à agência Lusa que, "seguindo o seu compromisso sério com o diálogo social, deu início a um processo negocial com sindicatos e Comissão de Trabalhadores, com vista a manter o caráter solidário dos planos de saúde e as suas características ímpares no mercado".

"O contexto da saúde em Portugal tem sofrido múltiplas alterações, com um incremento de custos assinalável, sem que qualquer alteração profunda fosse aplicada aos planos de saúde da empresa desde 2014. Torna-se assim incontornável, a bem do rigor e da gestão eficientes desta área da Altice Portugal, a revisão destes planos", explicou.

O objetivo, enfatizou a fonte, é que, "com toda a segurança, se garanta a sua sustentabilidade e a manutenção da qualidade dos cuidados de saúde prestados, assegurando que continuam a ser os mais completos no mercado nacional ao nível da rede de prestadores e das especialidades clínicas asseguradas".

De acordo com a mesma fonte, o número de beneficiários da Altice Cuidados de Saúde é superior a 36.000.