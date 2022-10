Centenas manifestam-se em Lisboa contra custo de vida e por aumentos dos salários e pensões

‘Aumento dos salários e pensões é uma emergência nacional’. ‘Contra a exploração a luta é a solução’. ‘Não à precariedade, sim à estabilidade’. ‘O custo de vida aumenta, o povo não aguenta’. ‘CGTP unidade sindical’. ‘Paz sim, guerra não’. ‘35 horas para todos sem demoras’. Estas foram algumas das palavras de ordem entoadas por cerca de uma centena de pessoas que participaram, esta manhã, numa manifestação que percorreu as ruas do Funchal e terminou à porta do parlamento regional. A iniciativa foi promovida pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM) e representou o culminar de um mês de luta convocada pela CGTP. Além de diversos dirigentes sindicais, notaram-se as presenças dos líderes regionais do PCP e do BE, Edgar Silva e Dina Letra, respectivamente, bem como do deputado comunista Ricardo Lume.