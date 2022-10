Funchal "empenhado" no combate aos efeitos das alterações climáticas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, hoje, a Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas, numa cerimónia que decorreu no Museu da Electricidade da Madeira.

"O Funchal, que desde a primeira hora se associou a esta iniciativa, está activamente empenhado na mitigação dos efeitos das alterações climáticas”, afirmou na ocasião a vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

Na área das águas, em particular, salientou que "estão a ser implementados diversas medidas que visam o combate às perdas de água, que atingem valores insustentáveis em termos de sustentabilidade ambiental", dando conta que o projecto de controlo e monitorização de fugas de água corresponde a um investimento camarário de 11,4 milhões de euros, que "permitirá, por exemplo, reduzir as perdas de água para valores inferiores a 50%”.

Na vertente da drenagem de águas residuais urbanas, referiu que "estão a ser projectadas e implementadas várias melhorias no sistema de saneamento básico do Funchal, nomeadamente a construção e reabilitação de diversas estações elevatórias de águas residuais e o melhoramento do nível de tratamento da ETAR do Funchal".

"O aumento gradual da percentagem de redes separativas de águas residuais domésticas e de águas pluviais, também, está a ser implementado, garante a vereadora da CMF", adiantou.

Sobre a declaração hoje assinada, a vereadora considera que “a assinatura deste compromisso vem confirmar a intenção deste município em agir de forma consciente face a este desafio que os serviços das águas do Funchal enfrentam, estando alinhados para ter um município mais resiliente e mais preparado”.

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) é a entidade que representa e defende os interesses dos agentes responsáveis pelos sistemas, de abastecimento de água e águas residuais e de todos os demais intervenientes neste domínio.

Dando sequência a uma iniciativa da respectiva Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas, a APDA está a convidar os municípios e entidades gestoras para assinarem a Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas.

O documento visa o compromisso de todos os envolvidos na implementação de medidas de adaptação e mitigação, entre as quais se destacam as relacionadas com a economia circular, melhoria da eficiência hídrica e energética, bem como as que visam reduzir a vulnerabilidade atual e futura aos efeitos das alterações climáticas.

Mais de 150 entidades já assinaram este documento.