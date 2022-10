'Contadores de histórias' leva população sénior ao Museu A Cidade do Açúcar

O Museu A Cidade do Açúcar acolheu na última terça-feira, 18 de Outubro, a terceira actividade do Roteiro Cultural Sénior, intitulada 'Contadores de histórias', que contou com a presença do Centro Comunitário Regional.

A iniciativa 'Contadores de Histórias', integrada no projecto de educação e mediação cultural da Câmara Municipal do Funchal, ES.CU.TO, pretende dar a conhecer um pouco da história do João Esmeraldo com recurso a uma réplica de um contador, desafiando os utentes a utilizar os diversos sentidos para adivinhar elementos escondidos nas suas gavetas. A actividade integra o roteiro cultural sénior que tem como objectivo de proporcionar à população sénior, experiências marcantes nos vários serviços do Departamento de Cultura, estimulando vivências e memórias e despertando sentidos e emoções.

O Roteiro Cultural Sénior compreende cinco actividades, nomeadamente 'Num tempo que já lá vai!' na Biblioteca Municipal do Funchal, 'Do outro lado da paisagem' no Museu Henrique e Francisco Franco, 'Contadores de histórias' no Museu A Cidade do Açúcar, 'Rumores de um comboio' no Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte e 'Fora da tela' no Teatro Municipal Baltazar Dias.