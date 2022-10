Protecção Civil avança com busca e salvamento no helicóptero

Vários profissionais da equipa helitransportada iniciaram esta quinta-feira a formação do SAR- Salvador Recuperador Busca e Salvamento em Terra nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

Na cerimónia de abertura Pedro Ramos destacou a importância do protocolo assinado com a Escola Nacional de Bombeiros. "Este protocolo trouxe uma novidade: a possibilidade da Madeira também ser responsável por dar formação a alguns formandos da escola nacional, ou seja, bombeiros que venham à Região para receber formação numa área específica na qual a Madeira é pioneira", informou.

O secretário com a tutela da Protecção Civil disse ainda que esta formação vai de encontro às novas características do helicóptero na Madeira- neste momento além do combate a fogos está também preparado para busca e salvamento em terra- recordando que até Setembro deste ano foram registadas 91 ocorrências de busca e salvamento na ilha.

Por fim lembrou que estes resgates "vão depender também das condições atmosféricas, do vento, do nevoeiro, o que será depois determinado pelo comandante do helicóptero".