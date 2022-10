“Críticas sobre a viagem à Venezuela? Tudo o que eu faço a oposição critica”

Recém-chegado da viagem à Venezuela, Miguel Albuquerque, desvalorizou as críticas que a oposição tem feito acerca dos elevados custos da sua recente deslocação.

“Críticas? Tudo o que eu faço eles criticam. Como diria Winston Churchill: nunca houve nenhum dia da minha vida política em que eu não fosse criticado pela oposição. Portanto, não há nenhum problema sobre isso”, disse, referindo que se tratou realmente de uma “viagem muito importante" pelo contacto que existiu com a comunidade madeirense lá residente.

“Tivemos com uma agenda muito carregada, fizemos Curaçau, Barquisimeto, Caracas, Maracay e Valência, tendo contactos com a nossa comunidade, com os nosso clubes, e estando também no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques, quer na abertura quer depois no arraial madeirense”, disse, acrescentando que os contactos também se estenderam com as autoridades venezuelanas e com o embaixador de Portugal na Venezuela.

Acho que neste momento a situação é de continuarmos a ter esta ligação estreita com a nossa comunidade daqui e com a comunidade de lá, fazendo tudo para apoiar os nossos concidadãos que estão na Venezuela e aqui na Região Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Apesar de considerar ter sido uma “viagem muito boa”, o chefe do Executivo madeirense lamentou o facto de não ter tido oportunidade para visitar a cidade de Las Tejerias, que foi devastada por deslizamentos de terras, onde morreram mais de 20 pessoas, entre os quais dois portugueses. “O Secretário de Estado também queria ir, mas ninguém conseguia lá chegar, porque as autoridades venezuelanas não permitiram”, explicou, afirmando que conseguiu chegar ao contacto com madeirenses que tinham negócios naquela cidade. “Um dos nossos conterrâneos perdeu uma padaria lá e o que está combinado é que a própria Associação de Padarias da Venezuela é que vai financiar toda a reconstrução do estabelecimento”, adiantou.

Sobre as ligações da TAP com Caracas, Miguel Albuquerque foi novamente perentório sobre o aumento das operações da operadora, em especial com a inclusão de um voo para a Madeira. “A TAP precisa de rentabilidade e não tenho nenhuma dúvida que o mercado rentável é o da Venezuela, sobretudo com a ligação à Madeira. Portanto não faz sentido que a TAP não faça o reforço dessa operação. Tirem os aviões da linhas não rentáveis, que são muitas, e coloquem para fazer a Venezuela”, disse, acrescentando não ter ainda nenhuma informação sobre a ligação que vai existir para a Caracas. “Foi anunciado, mas até agora ainda não se concretizou”, disse à margem de uma visita ao estúdio fotográfico 'Valquíria Abreu Fotografia'.