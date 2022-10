Desemprego diminui em Setembro pelo 18.º mês consecutivo

No mês de Setembro o Instituto de Emprego da Madeira registou 10.202 desempregados, significando uma diminuição de 1% face ao mês anterior e -37,9% face a igual período do ano passado.

Há precisamente 18 meses que o desemprego registado mensalmente pelo IEM diminui, sendo certo que a última vez que aumentara, em Março de 2021 (20.428) até este mês de Setembro significou uma quebra de 50%.

Mais evidente ainda se tivermos em conta que desde Janeiro de 2009 (9.932) que não havia tão poucas pessoas registadas no desemprego, há quase 14 anos.

A Madeira, a par dos Açores (-1,2%) e de Lisboa e Vale do Tejo (-1,1%) foram as únicas regiões onde o desemprego registado diminuiu face a Agosto, com a média nacional a registar uma subida de 1,6% para 287.240 pessoas oficialmente sem trabalho.

No contexto homólogo, contudo, a Madeira foi a segunda região com maior diminuição apenas superada pelo melhor desempenho do Algarve (-43%), superando Lisboa e Vale do Tejo (-22,4%) e as três as únicas acima da média nacional (-20%), comparando com o desemprego de há um ano.

Não obstante, as ofertas de emprego no final do mês no IEM diminuíram em Setembro para 513, -1,1% face a Agosto e -33,1% face a Setembro de 2021, o que contrasta com os candidatos a um emprego que ascenderam a 1.303, significando um aumento significativo de +39,1% face ao mês anterior e +26,8% face ao mês homólogo do ano passado.

Os dados foram divulgados esta manhã pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a nível nacional.