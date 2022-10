Rita Andrade no Porto Santo para abordar o desemprego

A secretaria regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, esteve no Porto Santo, nesta quarta-feira, para abordar vários temas de interesse para a população.

Rita Andrade esteve na Escola Secundária do Porto Santo para a sessão de motivacional destinada à população em situação de desemprego do concelho, com o objectivo de estimular a procura activa de emprego e divulgar exemplos e boas práticas de empreendedores locais.

É fundamental o contacto com os nossos desempregados. Encontrei-me com cerca de metade dos desempregados da ilha do Porto Santo, que estão inscritos no instituto de desemprego”. Rita Andrade

Tivemos uma conversa e expliquei o que visava esta conversa. Convidei uma pessoa que tinha estado desempregado, mas criou o seu projecto empresarial no Porto Santo e que deu a sua experiência na primeira pessoa". Rita Andrade

Foi uma tarde de motivação para estimular as pessoas, porque queremos que a situação seja rápida de ultrapassar, mas, temos alguns casos de desemprego de longa duração que temos de combater e ajudar estas pessoas”. Rita Andrade

No período da manhã, a secretária esteve reunida com a Câmara Municipal, no âmbito da iniciativa 'Secretaria em Movimento + Perto de Si'.