Coreia do Norte dispara artilharia na fronteira com o Sul pelo segundo dia consecutivo

A Coreia do Norte disparou hoje, pelo segundo dia consecutivo, projéteis de artilharia na fronteira marítima com a Coreia do Sul, que iniciou na segunda-feira exercícios militares anuais, com a participação de forças norte-americanas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul avançou, em comunicado, que o regime de Pyongyang disparou cerca de 100 projéteis na costa oeste, por volta das 12:30 (04:30 em Lisboa), que caíram no mar.

O Estado-Maior Conjunto voltou a insistir que este disparo de artilharia é "uma clara violação" de um acordo militar de 2018, no qual os dois países prometeram evitar manobras ou exercícios com fogo real em águas próximas às fronteiras marítimas.

Na terça-feira, a Coreia do Norte tinha disparado cerca de 100 projéteis na costa oeste e 150 na costa leste.

Sobre este últimos disparos, Pyongyang disse tratar-se de um "sério alerta" e de uma resposta aos exercícios militares anuais que Seul iniciou.

Os militares norte-coreanos acrescentaram, num comunicado divulgado horas depois dos disparos, terem ordenado às unidades no leste e oeste do país que disparassem "tiros ameaçadores e de advertência" em direção ao mar.

Um porta-voz do Estado-Maior da Coreia do Norte indicou que o objetivo foi servir como "uma poderosa contramedida militar" a exercícios militares do Sul junto à fronteira leste, considerados "uma provocação" por Pyongyang.

"A situação na península coreana está a piorar devido às repetidas provocações militares dos inimigos na área avançada", sublinhou o comunicado norte-coreano.

"Os inimigos devem parar imediatamente as provocações imprudentes e incitadoras que aumentam a tensão militar", acrescentou o porta-voz militar norte-coreano.

Esta é a segunda vez que a Coreia do Norte dispara projéteis nas zonas de fronteira desde sexta-feira, quando disparou centenas de projéteis, em violação direta do acordo de 2018.

Na segunda-feira, as forças militares da Coreia do Sul iniciaram exercícios de campo, de 12 dias, para aprimorar as capacidades operacionais de resposta a vários tipos de provocações norte-coreanas, com a participação de forças norte-americanas.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.