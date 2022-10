Marcos Freitas perde diante do n.° 8 do Mundo

Já não há mesatenistas portugueses em prova no WTT Champions Macao. Hoje, Marcos Freitas, João Geraldo e Jieni Shao foram eliminados, todos na ronda de 32, de acordo com nota do texto do comité olímpico de Portugal.

Marcos Freitas, 33.º do ranking mundial, encontrou Darko Jorgic, da Eslovénia (8.º), e abriu o jogo com uma vitória por 11-8. Depois o esloveno pôs-se em vantagem com dupla vitória (5-11 e 9-11) mas Marcos Freitas conseguiu ainda equilibrar com nova vitória - 12-10 - levando a decisão da partida para o 5.º set, onde Jorgic foi mais forte, selando a vitória no jogo por 3-11.

João Geraldo (49.º) teve pela frente o alemão Patrick Franziska, 13.º do ranking, sendo derrotado por 1-3, com os parciais de 9-11, 3-11, 13-11 e uma última partida disputada até aos 19-21 com vantagem alemã.

No quadro feminino, Jieni Shao (53.ª) também defrontou uma alemã, Xiaona Shan (20.ª) tendo perdido por 1-3 (8-11, 11-9, 7-11 e 14-16).