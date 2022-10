Orgias, pedofilia, Clássico, banca, covid, incompatibilidades e bullying nas capas dos jornais

Bom dia. Há dias em que as capas da imprensa nacional atraem, só por si, uma variedade de potenciais leitores, dada a diversidade de temas, sobretudo as manchetes. Hoje, quinta-feira, 20 de Outubro de 2022, é um desses dias.

Na revista Sábado:

- "O fenómeno José Milhazes"

- "Investigação. Mulher de ministro angolano suspeita de lavar dinheiro em Portugal"

- "Manuel Pizarro: 'Faço parte de um grupo do PS chamado os costistas'"

Na revista Visão:

- "A guerra dos bispos"

- "D. José Ornelas em entrevista: 'Que fique claro: o que estamos a fazer é para levar até ao fim'"

- "Marcelo, catolicismo e racionalidade"

- "Trabalho e saúde: Os riscos do perfeccionismo excessivo"

- "Visão Fest: Venha pensar o amanhã"

No Correio da Manhã:

- "Festas de sexo em Famalicão. Orgias no futebol feminino investigadas"

- "Conselho de Disciplina da FPF analisa denúncias de antiga jogadora"

- "António Costa quer mais 12 mil milhões da Europa"

- "Onze do FC Porto vale mais do que os titulares das águias"

- "Sporting. Capitão Coates exige reação dos leões"

- "Processo. SAD do Benfica tem conta bancária penhorada"

- "Moedas promete em Lisboa. Médico ao domicílio para maiores de 65 anos"

- "Ministro revela. Suspeitas sobre aviões da TAP na justiça"

- "'Bullying'. Agressões e ameaças aumentam nas escolas"

- "Azambuja. Mulher persegue gang que foge em Jaguar"

- "Silves. Abusa de sobrinha em quarto de hotel"

- "Azeite em risco. Produção de azeitona cai para metade"

- "Chuva forte. Tempestade inunda Tribunal do Barreiro"

- "Prostituta acusada de difamação de juiz"

No Público:

- "Lucro do Banco de Fomento choca empresários com apoios em atraso"

- "Conselho Europeu: Medidas de resposta à crise energética ainda podem demorar"

- "Reino Unido: Pressão sobre Liz Truss cresce com demissão de ministra"

- "TVDE: PS apresenta proposta para proteger trabalhadores"

- "Contratos públicos: Governo mexe outra vez na lei para acelerar investimento"

- "Atendimento: Linhas do SEF entupidas levam imigrantes ao desespero"

- "Casinos: Candidatos julgados por exploração ilícita de jogo"

- "Política Cultural: Denúncia de ilegalidades na Casa da Música sob investigação"

No Jornal de Notícias:

- "Só 5% das testemunhas de bullying nas escolas defendem as vítimas"

- "Nascimentos em alta"

- "FC Porto-Benfica: Estreantes no clássico preparados para jogar sob pressão"

- "Bragança: Dois GNR suspeitos de burla milionária a reformada"

- "TAP: Preço de venda abaixo da injeção pública"

- "125 euros: Pagamento começa hoje e chega na segunda a quem recebe subsídios"

- "Campanhã: Atrasos e falta de informação no novo terminal"

- "Dívidas: Doentes com medo de ficar sem diálise"

- "Ucrânia: Europa premeia 'corajoso povo'"

No Diário de Notícias:

- "Há 32 diplomas mas não resolvem a lei das incompatibilidades"

- "Prémio Sakharov para 'o bravo povo da Ucrânia'. Rússia invoca lei marcial para deportar moradores das regiões ocupadas"

- "Pedro Pita Barros: Médicos do SNS deviam poder trabalhar em tempo parcial"

- "Conselho Europeu: Costa quer UE com 'mecanismo permanente' de resposta às crises"

- "Privatização: Preço de venda da TAP deve ser inferior aos 3,2 mil milhões que o Estado lá injetou"

- "Fibra ótica: Há mão portuguesa na parceria que leva Vodafone e Altice às casas alemãs"

- "Bullying: Agressões, ameaças e insultos nas escolas estão a aumentar"

- "Opinião de Paddy Cosgrave: Construir uma Web Summit que bate recordes"

No Inevitável:

- "A covid está de volta"

- "Deputados vão andar de transportes públicos e de bicicleta"

- "TAP. Ministro afasta cambalhota e que privatização 'não se iniciou'"

- "Guerra na Ucrânia. A batalha de Kherson aproxima-se"

- "Just Stop Oil: Ricos protestam pelo ambiente vandalizando arte"

- "Centeno. Crescimento em 2023 é 'desafio muito significativo'"

No Negócios:

- "Nova dívida da TAP já atrai investidores"

- "Auditoria à compra de aviões chega ao Ministério Público"

- "Mulheres estão a reformar-se com pensões de 450 euros"

- "Trabalho: Só quatro setores ainda não recuperam emprego"

- "Gás: Costa e Sanchéz insistem hoje com Marcon na opção Pirenéus"

- "Lex. Entrevista Mafalda Barreto: Incerteza já fez 'operações ficarem pelo caminho'"

- "Sport Zone dá 20 milhões por mais 18% da catalã Deporvillage"

- "Fisco venceu 33% dos casos na arbitragem tributária"

No O Jogo:

- "Eustáquio. Em semana de jogo grande, o médio revela as palavras de ordem no balneário do Dragão: 'Aqui diz-se: 'Vamos para cima deles''"

- "FC Porto-Benfica: De Costa a Costa"

- "Benfica: Aursnes é 'joker' de Schmidt"

- "Sporting. 'Amorim dá o peito às balas': Carlos Pires levou-o para o Casa Pia e não o vê a atirar a toalha"

- "V. Guimarães. 'Será um prémio sair em janeiro': Bamba abordou interesse de 'tubarões', mas garante estar 'focado'"

- "Braga: Defesa virou dor de cabeça"

No A Bola:

- "'FC Porto-Benfica é uma guerra!', Ex-portista Marchesín antecipa duelo de amanhã"

- "PSG ataca António Silva"

- "Sporting. Rúben Amorim tem Adán e Coates para o pontapé na crise"

- "Inglaterra. Nova bronca com CR7 em Manchester"

- "Proeza no andebol. Águias ganham na estreia no Mundial de Clubes"

E no Record:

- "Reis da pressão. Benfica e FC Porto não deixam respirar os adversários"

- "Sporting. Amorim chamou mesmo os miúdos"

- "Qatar'2022. O Mundial mais polémico de sempre"

- "Inglaterra. Do aquecimento para o balneário. Ronaldo abandona o jogo"