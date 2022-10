Pestana CR7 Marrakech recebe galardão de 'Melhor Hotel de África'

O Pestana CR7 Marrakech foi galardoado com o prémio de 'Melhor hotel de África', através dos World Travel Awards.

Na edição dedicada ao continente africano, o quinto hotel da parceria entre o maior grupo hoteleiro português e o jogador madeirense Cristiano Ronaldo, superou um lote de concorrentes que se encontravam num quarteto de novos hotéis da maior potência económica do continente africano.

Classificado por Cristiano Ronaldo como “um dos mais emblemáticos” hotéis desta parceria, o Pestana CR7 Marrakech abriu em Março deste ano na M Avenue, um novo bairro criado na 'cidade ocre', a meio caminho entre a Medina e os jardins de Menara.

O Pestana CR7 Marrakech propõe 174 quartos, SPA, cinco salas de reuniões, um centro de negócios e dois restaurantes com ofertas distintas, um Sports Lounge & Bar no lobby e, no rooftop, de olhos postos na M Avenue e uma cozinha mediterrânica.

Com este prémio, o hotel prossegue na competição para o prémio 'World's Leading New Hotel 2022', cujo resultado será conhecido já no próximo mês.