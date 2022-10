Grupo Pestana e José Theotónio distinguidos

O Pestana Hotel Group foi distinguido ontem à noite como a melhor cadeia hoteleira nos ‘Portugal Travel Awards’ de 2022, iniciativa do jornal ‘Publituris’.

A marca nascida na Madeira, que comemora 50 anos em Novembro próximo, levou a melhor sobre os grupos Sana, Hoti, Minor, Eurostars, IHG e Vila Galé e ainda viu o seu CEO, José Theotónio, ser distinguido com o prémio carreira.

Madeira derrotada

A Madeira perdeu para o Centro na categoria de melhor região de Turismo nacional numa edição em que estavam 104 nomeados em 15 categorias. Os nomeados foram escolhidos pela equipa do Publituris com base no trabalho desenvolvido ao longo do período em apreciação; capacidade de inovação; visibilidade mediática; distinções nacionais e/ou internacionais; dados estatísticos oficiais, entre outros aspectos. Os vencedores foram eleitos por uma média ponderada entre os votos do júri (45%), dos assinantes do Publituris (45%) e subscritores da newsletter diária (10%).

O melhor cinco estrelas, categoria a que concorria o Savoy Palace, foi o Six Senses Douro Valley enquanto o melhor hotel Resort, categoria para a qual foi nomeado o Pestana Porto Santo, foi o Pine Cliffs Hotel

O melhor boutique foi o Valverde, categoria que também era disputada pelo madeirense instalado no Porto, o PortoBay Flores. O PortoBay Falésia, no Algarve, estava nomeado para melhor hotel de praia, mas o prémio foi para o Sublime Comporta.

Os ‘Portugal Travel Awards’ destinam-se a premiar as melhores empresas, hotéis e alojamentos, instituições, serviços e profissionais que se destacaram no setor do Turismo no decorrer do ano anterior à distinção.