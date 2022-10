Câmara propôs voto de congratulação pelos 40 anos do Grupo Folclore de Machico

A Câmara Municipal de Machico apresentou, ontem, dia 13 de Outubro, um voto de congratulação pelo 40.ª aniversário do Grupo Folclore de Machico, "uma entidade com forte pendor cultural no concelho e além-fronteiras".

"O grupo, ao longo dos anos, tem vindo a promover diversos encontros de folclore, bem como exposições etnográficas, cursos de instrumentos musicais tradicionais, a reanimação de algumas tradições da quadra natalícia, criação de um grupo de cordofones 'Machetes de Machim' e organização do Encontro de Folclore de Machico, que este ano após dois anos de interregno devido ao covid-19, contou com a sua XIII edição e com a participação de grupos de folclore oriundos de Canárias, Porto Santo, Aveiro e Polónia", destaca a autarquia em nota remetida à imprensa.

O comunicado releva ainda que "em colaboração com o município, o Grupo Folclore de Machico teve um papel activo na concepção do painel azulejar etnográfico-cultural da Banda d'Além, onde participou com elementos figurativos que retratam as vivências piscatórias do povo do concelho".

"A câmara reconhece publicamente todo o trabalho na preservação e valorização da memória colectiva do povo de Machico", conclui a mesma nota.