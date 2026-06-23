Pulseira da Selecção apoia Liga Contra o Cancro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou a iniciativa 'MUITO MAIS que a pulseira da selecção' uma campanha solidária que transforma o apoio à Selecção Nacional num contributo para uma causa social.

Nos próximos dias, estarão disponíveis nas lojas Continente réplicas oficiais da pulseira oferecida aos jogadores da Selecção Nacional. O acessório, que será utilizado por todos os atletas durante a competição, foi destacado pelo internacional português Vitinha.

Cada pulseira terá o custo de um euro e, por cada unidade vendida, 50 cêntimos serão doados à Liga Portuguesa Contra o Cancro, contribuindo para o financiamento de projetos de apoio a doentes oncológicos e suas famílias.

Com esta iniciativa, a FPF pretende mobilizar os adeptos para uma causa solidária, associando o espírito de apoio à Seleção Nacional à ajuda a quem mais necessita.