“Esta equipa acredita sempre”

João Manuel Pinto não escondeu a emoção logo após o jogo e atribuiu o mérito do êxito aos jogadores: “Estou muito feliz. Os jogadores são os obreiros deste êxito, tivemos sempre a audácia de ter tranquilidade perante a pressão do Boavista”.

“Não é qualquer um que elimina o Boavista, que está na I Liga e muito bem classificado e com grande treinador”, acrescentou o treinador de Machico, logo após o jogo desta tarde, que os madeirenses venceram por 1-0.

“Isto vai ficar na memória, acabamos de eliminar uma equipa da I Liga”, referiu, orgulhoso, João Manuel Pinto, sem esquecer a importância do apoio: “Estes adeptos são excelentes, o apoio foi fantástico, do primeiro ao último minuto”.

“Fomos uma equipa muito competente e organizada, tivemos um guarda-redes em dia ‘sim’, estou muito feliz”, acrescentou o treinador, que não deixa de estar focado no caminho antes traçado: “Agora vamos voltar a pensar no campeonato. Taça? Vamos até onde nos deixarem ir. Já eliminámos o Alverca, agora o Boavista. Ontem vimos o que o Caldas fez ao Benfica. Actualmente já não existem tantas diferenças entre as equipas dos diferentes escalões”.