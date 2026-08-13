Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 14 de Agosto de 2026

Estudar fora vale apoio

mensal até 500 euros

Bolseiros deslocados que venham, por sua vez, estudar para o Funchal poderão receber até 404 euros por mês para alojamento, mesmo sem contrato de arrendamento.

Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira.

“A Festa do Monte nasce do povo”

Padre Vítor Sousa apela a uma romaria de fé, partilha e alegria, destaca a presença crescente dos jovens e confirma um arraial sem lançamento de foguetes.

Portos receberam mais 69 mil passageiros

Movimento cresceu, no primeiro semestre, 18,5% e supera largamente o período pré-pandemia. Autocarros ganham passageiros, enquanto compra de carros novos desce.

Burlão das peças automóveis vai a julgamento no Funchal

Segundo helicóptero continua sem data

Escassez de meios torna improvável chegada antes de Setembro

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