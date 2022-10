Eduardo de Campus Andrada e Rocha da Silva homenageados no Congresso Florestal Nacional

O Congresso Florestal Nacional, que se realizou pela primeira vez na Madeira, terminou com os organizadores e promotores do evento a darem "nota positiva", pela forma como decorreu, tendo a Região sido palco das atenções e da discussão sobre a floresta portuguesa, o seu futuro e os seus desafios.

Os cerca de 300 inscritos, pessoas e técnicos ligados ao sector florestal das mais variadas áreas permitiram, abordar, ciência florestal, investigação e as várias intervenções no terreno.

No encerramento, os responsáveis pelo evento decidiram homenagear figuras a título regional e racional ligadas ao sector florestal e pelo seu "contributo ímpar" para este sector.

Pela Madeira foi homenageado a título póstumo o engenheiro Silvicultor Eduardo de Campus Andrada, que liderou a instituição Serviços Florestais na Madeira e Porto Santo, entre 1952 e 1975. Recebeu a condecoração o seu sobrinho, José Caetano Pereira, que se deslocou à Região propositadamente para estar presente nesta homenagem.

Outra figura regional homenageada foi o engenheiro Rocha da Silva, "por todo o trabalho realizado nos destinos da Floresta", desde 1977 até 2015, altura em que se aposentou. "Foram mais de 38 anos à frente de uma instituição com responsabilidade na gestão florestal", destaca a organização em comunicado de imprensa.

Pelo território continental foi homenageado, a título póstumo, o professor Fernando Pascoa, que esteve ligado à Escola Superior Agraria de Coimbra e a professora Maria do Loreto que, entre muitos trabalhos, destaca-se o da professora na Escola Superior Agraria de Bragança.

Este evento foi organizado pela Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, com o apoio do Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e a Universidade da Madeira.