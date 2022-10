‘Heli’ mobilizado para novo reacendimento de incêndio florestal nos Canhas

Voltou a reacender o incêndio florestal que deflagrou na passada terça-feira em zona de difícil acesso ao sítio das Eiras, na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol.

Depois de alguns dias ‘adormecido’, ontem já havia ocorrido um reacendimento e este domingo volta a estar mais activo. Por situar-se em zona de difícil acesso para os meios terrestres, apesar de no local encontrar-se os Bombeiros Misto da Ribeira Brava e Ponta do Sol com uma viatura ligeira e três operacionais, o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi activado, juntamente com a respectiva brigada helitransportada, na expectativa de pôr cobro ao fogo.