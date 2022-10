Apoio de 1 milhão às IPSS "equivale ao dobro do que seria atribuído" à Madeira

Crise leva Região a reforçar apoio às IPSS Crise leva Região a reforçar apoio às IPSS é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. 60 instituições particulares de solidariedade social vão repartir mais 1 milhão de euros ainda este ano, devido ao aumento dos preços dos bens alimentares e energia. Governo Regional duplica ajuda inicial. Na página 12.

O Museu Imprensa recebeu, ao longo deste sábado, o 'Congresso Mais Social', uma organização do Centro Social e Paroquial do Carmo, que contou com o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Na ocasião, e em representação do executivo madeirense, Rita Andrade, destacou o reforço de verbas destinadas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) atribuído pelo Governo Regional, através do instituto de Segurança Social da Madeira, como forma de compensar o acréscimo de custos de funcionamento, motivado pelo aumento de preços de bens e serviços.

“Uma medida que nos parece absolutamente justa e necessária, num momento em que assistimos a uma subida dos custos gerais, nomeadamente de funcionamento. Um acréscimo que, face aos critérios adotados na Região, permite um reforço que equivale ao dobro do que seria atribuído, caso fossem apenas aplicados os critérios estabelecidos no resto do país", frisou a governante a propósito do assunto que fez manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Desta forma, a Região decidiu, e bem, reforçar o apoio a estas instituições”, reforliu Rita Andrade, observando ainda que “numa fase em que, realmente, urge alterar alguns paradigmas, numa fase em que a mudança contínua da sociedade é a única certeza que, de facto, temos e devemos estar preparados para ela. Torna-se fundamental ter a coragem de parar, como estamos a fazer hoje, para refletir. Questionar. Analisar. Valorizar o que mais nos une, sabendo aceitar o que mais nos diferencia", vincou.

Em jeito de retrato actual da Economia Social, a secretária regional referiu existirem mais de 60 mil instituições no país, o que representa que representa 2,8% do Valor Acrescentado Bruto Nacional e são responsáveis por 6% do emprego remunerado total. Na nossa Região, e de acordo com o 'Retrato das Entidades de Economia Social da Região Autónoma da Madeira', elaborado pela Delegação da Madeira da Rede Europeia Anti Pobreza, existiam, em 2020, cerca de 140 Instituições de Economia Social, ou do Terceiro Setor.

Reconhecemos o papel preponderante e meritório das entidades da economia social, pelo que a cooperação e o trabalho de parceria e em rede no apoio à população, sobretudo a mais vulnerável, será sempre valorizado pelo Governo Regional. Rita Andrade

Como exemplo desse reconhecimento, a governante recordou que “em 2021, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, 70 Instituições Particulares de Solidariedade Social foram apoiadas, num valor total que ultrapassou os 28 milhões de euros, e que aumentou 35,6% nos últimos 5 anos”.

Na sessão de abertura deste congresso, para além da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, esteve presente o bispo do Funchal, D. Nuno Brás e o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.