Reacendeu incêndio florestal nos Canhas

Consequência do incêndio florestal que deflagrou na última terça-feira em zona de difícil acesso no sítio das Eiras, freguesias dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, ocorreu hoje reacendimento detectado pelas equipas de patrulhamento do POCIR. No local encontram-se as duas equipas do POCIR do Corpo de Bombeiros Misto da Ribeira Brava e Ponta do Sol com duas viaturas e cinco operacionais.