Machico elimina Boavista da Taça de Portugal

Histórico! Machico acaba de eliminar o Boavista da Taça de Portugal. Os madeirenses, que competem no Campeonato de Portugal, afastam os axadrezados, da I Liga, após o triunfo por 1-0. Robert, nos descontos da primeira parte, apontou o único golo do jogo.

Foi uma tarde de festa e casa cheia no Estádio de Machico. Um jogo muito aguardado e que acabou da melhor forma para os madeirenses. No estádio nem uma cadeira vazia. Mas cada recanto nas redondezas serviu para acompanhar o histórico jogo.

Num reencontro entre antigos colegas de equipa, João Manuel Pinto levou a melhor no ‘duelo’ com Petit, treinador do Boavista.

Ainda esta semana, em conversa com o DIÁRIO, o treinador de Machico mostrava-se optimista em relação ao jogo com os axadrezados e o resultado dá razão a João Manuel Pinto. Este 16 de Outubro de 2022 fica marcado a ouro na história da Associação Desportiva de Machico.