Mundo compreende que guerra também é contra a ordem internacional

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, considerou hoje que o isolamento da Rússia na ONU demonstra o entendimento de que a guerra na Ucrânia também é contra o direito e a ordem internacional.

A Assembleia das Nações Unidas aprovou, na quarta-feira, uma resolução a condenar a anexação ilegal de quatro regiões ucranianas pela Rússia, depois de Moscovo ter vetado uma posição idêntica no Conselho de Segurança.

A resolução, sem caráter vinculativo, reuniu o apoio de três quartos dos membros da Assembleia Geral, ou 143 países, e foi rejeitada por Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Nicarágua e Síria, registando-se ainda 35 abstenções, entre as quais a da China.

"O isolamento russo mostra que o mundo compreende que a guerra contra a Ucrânia é também uma guerra contra o direito e a ordem internacional", disse João Gomes Cravinho numa mensagem na rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ilustrou a sua declaração com o quadro da votação da resolução, comentando que "as Nações Unidas condenaram por esmagadora maioria as anexações e os falsos referendos russos em território ucraniano".

Portugal foi um dos países que votaram a favor da condenação da Rússia.

Das quatro resoluções aprovadas pela ONU desde que as tropas russas invadiram o país vizinho, em 24 de fevereiro deste ano, esta foi a que conseguiu reunir o maior apoio da Assembleia Geral à Ucrânia e contra a Rússia.

Na resolução, a Assembleia Geral apela para que a comunidade internacional não reconheça a anexação de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, anunciada pela Rússia no final de setembro, e exige a Moscovo que reverta a decisão.

A resolução condena claramente os "chamados referendos ilegais" promovidos pela Rússia e a "tentativa de anexação ilegal", e diz que são inválidos à luz do direito internacional.

A Assembleia Geral declara também que as ações da Rússia violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e são inconsistentes com os princípios da Carta da ONU.

Manifesta também "o seu forte apoio" às iniciativas do secretário-geral da ONU, António Guterres, para desanuviar a atual situação em busca da paz através do diálogo, da negociação e da mediação, no respeito das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia.

A anexação das quatro regiões ucranianas seguiu-se a referendos em cada uma delas realizados sob ocupação militar.

A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014, também após uma consulta popular realizada nas mesmas circunstâncias.

A guerra na Ucrânia desencadeada pela Rússia mergulhou a Europa naquela que é considerada a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será consideravelmente elevado.